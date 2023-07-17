Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a câştigat în premieră titlul la Wimbledon, duminică seara, după ce l-a învins în finala turneului de Mare Şlem pe sârbul Novak Djokovic, cu 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.
Finala care i-a opus pe cei mai buni jucători ai lumii în momentul de faţă a fost una disputată, Alcaraz, liderul ATP, câştigând după aproape cinci ore de joc (4 h 42 min).
Pentru Alcaraz (20 ani) acesta este al doilea titlu de Mare Şlem din palmares, după cel obţinut anul trecut la US Open.
Djokovic, campionul en titre la All England Club, rămâne cu şapte trofee câştigate la Wimbledon, fiind la doar unul de recordul elveţianului Roger Federer. De asemenea, sârbul a ratat o şansă de a egala recordul all-time de titluri de Mare Şlem, deţinut de australianca Margaret Court (24). Djokovic rămâne cu 23 de trofee majore, un record la masculin.
Novak Djokovic (36 ani) se impusese în primele două turnee de Mare Şlem ale anului, Australian Open şi Roland Garros, însă Alcaraz s-a opus tentativei sârbului de a realiza Marele Şlem în acest an.
Spaniolul devine al treilea cel tânăr campion de la Wimbledon în era open (din 1968), după Boris Becker (17 ani) şi Bjorn Borg (20), sub privirile Regelui Felipe al VI-lea, prezent în tribune, scrie Agerpres.
Pentru Djokovic aceasta a fost prima sa înfrângere suferită pe terenul central la Wimbledon după 2013. Sârbul a disputat totodată a 35-a sa finală de Mare Şlem.