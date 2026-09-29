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Un bărbat cu mandat european de arestare a fost identificat când încerca să-și rezolve probleme rutiere la Parchet

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat29 sept. 2026, 09:09
Actualizat29 sept. 2026, 09:24

Un individ urmărit de autoritățile germane pentru arestare și extrădare a fost prins de jandarmii doljeni chiar la Parchetul Judecătoriei Craiova.

Bărbatul, care era căutat la nivel european de către autoritățile din Germania, a avut ghinionul de a fi prins într-un mod cel puțin surprinzător. Luni, acesta s-a prezentat la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova având un scop precis: dorea să solicite prelungirea unei dovezi de circulație.

Nu se aștepta însă ca o simplă procedură birocratică să îi aducă sfârșitul perioadei de libertate.

Verificarea de rutină a dat de gol fugarul

În momentul în care individul a încercat să intre în clădirea instituției, jandarmii doljeni aflați în misiune de pază și control al accesului au respectat procedurile standard. Folosind aplicația eDAC, forțele de ordine au efectuat o verificare rapidă în bazele de date, moment care a schimbat soarta bărbatului.

Sistemul a emis o alertă, confirmând că pe numele lui exista o semnalare activă introdusă de Germania. Acesta figura ca fiind o persoană căutată în vederea arestării pentru o ulterioară predare sau extrădare. Imediat după reținere, jandarmii l-au predat polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale aparținând IPJ Dolj.

Urmează ca fugarul să fie prezentat în fața autorităților competente, pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun.

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