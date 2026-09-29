Un bărbat cu mandat european de arestare a fost identificat când încerca să-și rezolve probleme rutiere la Parchet

Publicat 29 sept. 2026, 09:09 Actualizat 29 sept. 2026, 09:24

Un individ urmărit de autoritățile germane pentru arestare și extrădare a fost prins de jandarmii doljeni chiar la Parchetul Judecătoriei Craiova.

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