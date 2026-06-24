Schimbare majoră la medic. Programările online are putea deveni obligatorii. Ce se întâmplă cu istoricul medical?

Spitalele și cabinetele medicale vor fi obligate să implementeze sistemul electronic de programări în ultimele luni ale anului 2026, conform unui proiect adoptat de Senat. Inițiativa legislativă introduce portalul național e-SănătateaMea, o bază de date digitală unde fiecare român își va putea gestiona online programările, rețetele și întregul istoric medical.
Modernizarea sistemului medical din România face un pas important înainte, proiectul de lege mergând acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților, care este for decizional. Inițiativa legislativă a fost depusă de Cseke Attila și beneficiază de o finanțare substanțială prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Banii europeni sunt destinați special modernizării și extinderii Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS), un sistem tehnic depășit care dă frecvent erori în prezent.
Portalul e-SănătateaMea: Toate documentele medicale, într-un singur loc
Potrivit calendarului oficial propus în proiect, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) are obligația de a dezvolta și de a pune noua platformă la dispoziția cetățenilor asigurați începând cu semestrul al doilea al anului 2026. Portalul public numit e-SănătateaMea va funcționa ca un hub centralizat. Acesta va reuni într-un singur spațiu virtual informații esențiale care, în momentul de față, sunt fragmentate între mai multe baze de date sau sunt aproape imposibil de consultat direct de către cetățeni.
Prin intermediul acestui cont personal, românii vor putea să își verifice rapid întregul istoric medical. Platforma va permite vizualizarea tuturor serviciilor medicale de care au beneficiat de-a lungul timpului, documentele oficiale emise de medici, prescripțiile și rețetele electronice, precum și detalii clare despre medicamentele sau dispozitivele medicale utilizate în tratamentele urmate. Având în vedere caracterul extrem de sensibil al datelor personale, autoritățile promit implementarea unui sistem de acces strict securizat.
Programările devin obligatorii din toamna anului 2026
Cea mai vizibilă și de impact transformare pentru populație va fi introducerea modulului centralizat de programări online, integrat direct în structura e-SănătateaMea. Folosirea acestui instrument digital va deveni complet obligatorie pentru toți furnizorii de servicii medicale din sistemul public de stat, începând cu trimestrul al patrulea din 2026.
Pentru ca tranziția să nu blocheze activitatea spitalelor, implementarea nu se va face brusc. Până la termenul-limită din toamnă, sistemul informatic va fi testat la scară redusă în cadrul unui proiect-pilot. Această perioadă de probă va permite echipelor tehnice să corecteze din mers erorile de soft, să adapteze funcțiile aplicației la realitatea din teren și să răspundă nevoilor reale ale cabinetelor, spitalelor și pacienților. Dacă inițiativa primește undă verde și din partea deputaților, luna octombrie 2026 va marca startul oficial al programărilor digitale obligatorii.
Noua platformă promite să elimine definitiv disfuncționalitățile majore din sistem, reducând la minimum drumurile inutile la ghișee, telefoanele repetate la recepții și lipsa cronică de transparență legată de locurile libere disponibile pentru consultații.