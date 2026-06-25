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Polițist criminalist de 29 de ani, găsit fără viață în locuința sa. Colegii au dat alarma după ce nu s-a prezentat la serviciu

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 25 iun. 2026, 22:13

Tragedie în cadrul structurilor de ordine publică, după ce un polițist criminalist în vârstă de 29 de ani a fost găsit decedat în propria locuință. Descoperirea a fost făcută după ce tânărul nu s-a prezentat la serviciu, iar colegii săi au decis să verifice dacă acesta se află în siguranță.

Potrivit informațiilor preliminare, polițistul activa în cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Neamț și locuia singur.

Colegii au mers la domiciliul său după ce nu a mai răspuns

Alarma a fost dată în momentul în care tânărul nu s-a prezentat la program și nu a mai putut fi contactat. Îngrijorați de situație, colegii au mers la locuința acestuia pentru a verifica ce s-a întâmplat.

Din nefericire, polițistul a fost găsit fără viață în interiorul casei, iar la fața locului au fost mobilizate echipe de intervenție și specialiști pentru efectuarea cercetărilor.

Primele indicii indică o posibilă sinucidere

Conform informațiilor apărute în primele ore ale anchetei, există suspiciunea că decesul ar fi survenit în urma unui gest extrem. Surse apropiate investigației susțin că polițistul s-ar fi sinucis prin autoasfixiere, folosind o pungă din plastic.

Anchetatorii tratează însă cazul cu maximă prudență și așteaptă rezultatele expertizelor medico-legale pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul.

Anchetă pentru stabilirea cauzei exacte a morții

Polițiștii și procurorii desfășoară cercetări pentru a clarifica toate detaliile acestui caz. Vor fi analizate probele ridicate din locuință, iar concluziile medicilor legiști vor avea un rol esențial în stabilirea cauzei oficiale a decesului.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, tânărul nu era căsătorit și locuia singur.

Vestea morții polițistului de numai 29 de ani a provocat un val de tristețe în rândul colegilor și al celor care l-au cunoscut. Acesta activa ca specialist criminalist și era considerat un profesionist apreciat de colegii săi.

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