Operațiune de amploare împotriva contrabandei cu țigări. 79 de percheziții în București și șase județe

O amplă anchetă privind traficul ilegal de țigarete a dus, joi, la o operațiune de amploare desfășurată în București și șase județe din țară. Polițiștii și procurorii au efectuat 79 de percheziții într-un dosar în care sunt cercetate fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, o grupare formată inițial din opt cetățeni români și moldoveni ar fi introdus ilegal în România aproximativ 6 milioane de țigarete, provenite în principal din Republica Moldova și Ucraina.
Percheziții în București și șase județe
Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare.
Descinderile au avut loc în municipiul București și în județele Ilfov, Călărași, Giurgiu, Suceava, Teleorman și Maramureș.
Anchetatorii vizează o rețea despre care susțin că ar fi funcționat într-o manieră organizată și ierarhizată, cu scopul de a obține câștiguri importante din comercializarea țigărilor introduse ilegal în România.
Gruparea ar fi fost înființată în noiembrie 2025
Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Română, activitatea infracțională ar fi început în luna noiembrie 2025.
Opt persoane, cetățeni români și moldoveni, sunt suspectate că ar fi pus bazele unei grupări specializate în traficul cu produse din tutun provenite din afara țării.
În perioada următoare, gruparea s-ar fi extins. Alte 23 de persoane ar fi aderat la rețeaua investigată și ar fi primit diferite responsabilități în cadrul operațiunilor.
Printre acestea s-ar fi numărat identificarea furnizorilor, asigurarea spațiilor pentru depozitarea temporară a țigaretelor, organizarea transporturilor și găsirea cumpărătorilor.
Cum ar fi funcționat rețeaua de contrabandă
Conform probelor strânse până în acest moment, țigaretele ar fi fost procurate prin intermediul unor furnizori conectați la distribuitori din Republica Moldova și Ucraina.
După introducerea ilegală în România, marfa ar fi fost transportată și ascunsă în spații special pregătite pentru a evita depistarea de către autorități.
Membrii grupării ar fi asigurat inclusiv autoturismele și celelalte mijloace de transport necesare, precum și persoanele care însoțeau transporturile.
Ulterior, țigaretele ar fi fost distribuite către clienți și intermediari care aveau posibilitatea de a le comercializa mai departe.
Țigările ar fi fost transportate inclusiv pe calea ferată
Ancheta a scos la iveală și o metodă mai puțin obișnuită de transport.
O parte dintre membrii grupării ar fi avut ca sarcină preluarea și transportarea țigaretelor provenite din Republica Moldova după ce acestea ajungeau pe teritoriul României pe cale feroviară.
În cazul transporturilor considerate importante, fie din cauza cantității, fie datorită persoanei căreia îi erau destinate, aprovizionarea ar fi fost gestionată direct de trei dintre persoanele considerate lideri ai grupării.
Aproximativ șase milioane de țigarete, scoase din circuitul fiscal
Procurorii susțin că, pe parcursul perioadei investigate, membrii grupării ar fi reușit să introducă în România, să transporte și să depoziteze aproximativ 6.000.000 de țigarete.
Produsele nu ar fi fost introduse în circuitul fiscal legal al României, ceea ce ar fi generat un prejudiciu bugetar și ar fi permis obținerea unor profituri importante prin comercializarea acestora pe piața neagră.
Anchetatorii urmează să stabilească întreaga cantitate de produse accizabile tranzacționată de grupare, precum și rolul exact al fiecărei persoane implicate.
În urma celor 79 de percheziții, persoanele vizate de anchetă urmează să fie conduse la sediul DIICOT pentru audieri.
Procurorii vor analiza probele ridicate în timpul descinderilor și vor stabili măsurile care se impun în cazul celor cercetați.