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Nicușor Dan a promulgat legea care interzice obligarea șoferilor de camion să încarce sau să descarce marfa
Camioane
Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea care reglementează obligațiile privind desfășurarea operațiunilor de încărcare și descărcare a mărfurilor, suporturilor și ambalajelor în transportul rutier de marfă.
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