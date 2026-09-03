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Lovitură uriașă pentru românii care fac țuică acasă. Legea care-i scutea de taxe s-a modificat în defavoarea lor

Cazan de țuică

Cazan de țuică

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat3 sept. 2026, 10:04
SursăRealitatea.net

Lovitură pentru românii care fac țuică acasă. Legea care reglementează fiscalizarea băuturii preparate în gospodărie a fost modificată în Senat, la solicitarea președintelui Nicușor Dan, prin eliminarea amendamentului care majora la 200 de litri cantitatea pentru care nu se plătește acciză. Astfel, s-a revenit la taxarea pentru cantitățile ce depășesc 50 de litri.

Președintele a argumentat că modificarea introdusă de Camera Deputaților nu avea legătură cu forma adoptată de Senat, potrivit profit.ro. Într-un proiect de lege pentru aprobarea unei ordonanțe de urgență, deputații au introdus un amendament care ridica la 200 de litri pragul de scutire de accize pentru băuturile alcoolice produse în gospodărie.

În urma sesizării făcute de șeful statului, senatorii au revenit asupra amendamentului și au decis ca plafonul de scutire să rămână la 50 de litri pe gospodărie, limita prevăzută deja în Codul fiscal.

După reexaminare, proiectul se întoarce la Camera Deputaților, care urmează să dea votul final. Până atunci, românii care produc țuică, vișinată sau alte băuturi tradiționale trebuie să știe că limita legală rămâne 50 de litri fără taxe, nu 200.

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