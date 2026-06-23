Lovitură uriașă în retail: frații Pavăl preiau Carrefour România, decizie finală a Consiliului Concurenței

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 12:32

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Pavăl Holding urmează să preia operațiunile Carrefour din România, respectiv Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre carrefour