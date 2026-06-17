Iranul ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz după acordul cu SUA. Detaliile care au stârnit controverse

Iranul ar urma să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să reia exporturile de petrol fără restricții, în baza unui acord provizoriu negociat cu Statele Unite, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.
Documentul, care ar urma să fie semnat vineri în Elveția, stabilește o serie de măsuri menite să reducă tensiunile dintre cele două state și să creeze cadrul pentru negocieri mai ample privind programul nuclear iranian.
Conform detaliilor publicate, Teheranul s-ar angaja să faciliteze redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz imediat după intrarea în vigoare a acordului și ar primi dreptul de a comercializa petrol pe piețele internaționale fără restricțiile existente în prezent.
În plus, Iranul ar putea beneficia de fonduri importante pentru reconstrucția infrastructurii afectate de conflict. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, valoarea sprijinului financiar ar putea depăși 300 de miliarde de dolari.
Acordul mai prevede deschiderea unei perioade de aproximativ două luni dedicate negocierilor privind programul nuclear iranian, în cadrul căreia Washingtonul și Teheranul ar urma să încerce identificarea unei soluții pe termen lung.
De asemenea, administrația americană și-ar asuma angajamentul de a susține eliminarea sancțiunilor impuse Iranului, inclusiv a celor adoptate în coordonare cu Organizația Națiunilor Unite, dacă va fi încheiat un acord final privind activitățile nucleare ale regimului de la Teheran.
Posibilele concesii acordate Iranului au generat deja dezbateri intense pe scena politică internațională. Criticii susțin că prevederile documentului ar putea depăși inclusiv condițiile acordului nuclear din 2015, din care Statele Unite s-au retras în timpul primului mandat al lui Donald Trump.
În același timp, apar semne de întrebare și în ceea ce privește impactul asupra Israelului, în condițiile în care autoritățile de la Tel Aviv au susținut constant o poziție fermă față de programul nuclear iranian.
Dacă va fi confirmat și semnat oficial, acordul ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante momente diplomatice din Orientul Mijlociu din ultimii ani, cu efecte directe asupra securității regionale și asupra pieței globale a energiei.