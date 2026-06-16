Fugar căutat de aproape patru ani, capturat în București. Avea de executat peste 18 ani de închisoare

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 16:37

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, urmărit internațional încă din anul 2021, a fost depistat de polițiști într-un apartament din București și reținut pentru executarea unei pedepse de peste 18 ani de închisoare.

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