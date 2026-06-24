Evaluarea Națională 2026: Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie. Calendarul complet al admiterii la liceu

Elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026 vor afla rezultatele inițiale miercuri, 1 iulie, potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 8 iulie.
Candidații nemulțumiți de notele obținute vor putea depune contestații în zilele de 1, 2 și 3 iulie, fie la centrele de examen, fie în format electronic, la adresele indicate de unitățile de învățământ. De asemenea, absolvenții de clasa a VIII-a vor avea posibilitatea să își vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă depun contestație. Vizualizarea se va face pe 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00.
Potrivit procedurii oficiale, vizualizarea lucrărilor nu obligă elevul să depună contestație, iar depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării. Elevii care contestă notele trebuie să completeze și să semneze o declarație prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota poate fi modificată atât în sensul creșterii, cât și al scăderii.
Un moment important pentru admiterea la liceu va avea loc pe 9 iulie, când va fi publicată ierarhia județeană a absolvenților de clasa a VIII-a, realizată în funcție de media obținută la Evaluarea Națională.
Între 13 și 20 iulie, elevii vor completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu, cu sprijinul diriginților și al părinților. Prima repartizare computerizată este programată pentru 22 iulie, iar depunerea dosarelor de înscriere la liceele unde au fost repartizați se va face în perioada 23-28 iulie.
Pentru candidații care nu obțin un loc în prima etapă sau nu își depun dosarele la timp, a doua etapă de repartizare computerizată va începe pe 31 iulie 2026. Aceasta este destinată și absolvenților din seriile anterioare, cu vârsta de până la 18 ani.