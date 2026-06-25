Dezastrul lăsat în urmă de Ilie Bolojan lovește direct în pensionari: banii promiși întârzie de ani de zile

Publicat 25 iun. 2026, 09:23 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a lăsat în urmă un adevărat dezastru în veniturile pensionarilor. Seniorii spun că pensiile au rămas înghețate, în timp ce prețurile au crescut puternic, iar viața de zi cu zi a devenit tot mai greu de dus, notează Realitatea PLUS.

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