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Bilanț IGSU: Viituri, inundații și trafic blocat pe DN1 în urma fenomenelor hidrometeorologice din 20 iulie 2026

Foto IGSU

Foto IGSU

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 21 iul. 2026, 07:21

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a prezentat bilanțul intervențiilor desfășurate în data de 20 iulie 2026, în intervalul orar 08:00 – 21:00, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase care au afectat mai multe zone din țară.

Potrivit autorităților, efectele vremii severe au fost înregistrate în 14 localități din județele Bacău, Prahova și Vaslui, unde echipajele de intervenție au acționat pentru limitarea pagubelor și sprijinirea populației.

Zeci de gospodării afectate

Pompierii și celelalte forțe de intervenție au desfășurat misiuni pentru evacuarea apei din:

  • 41 de case;

  • 38 de curți;

  • 16 beciuri.

De asemenea, au fost îndepărtate elemente de construcție desprinse de pe acoperișurile a două imobile și au fost degajați 18 copaci prăbușiți, care au provocat avarierea a două autovehicule.

Situație dificilă în județul Prahova

Cele mai importante efecte au fost înregistrate în județul Prahova, în localitățile Breaza și Comarnic, unde scurgerile de pe versanți și aluviunile au generat o viitură care a inundat carosabilul pe DN1, blocând circulația rutieră.

Tot în județul Prahova, în localitatea Cornu, un versant s-a surpat, blocând ambele sensuri de mers ale DN1. În urma incidentului, o autoutilitară în care se aflau două persoane a fost avariată. Din fericire, ocupanții vehiculului nu au fost răniți și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Circulație blocată pe DN1

Traficul rutier a fost întrerupt pe sectorul de drum național afectat din cauza acumulărilor de apă și aluviuni de pe carosabil, precum și a copacilor doborâți de vremea severă. Echipele de intervenție au acționat pentru degajarea drumului și restabilirea condițiilor de circulație în cel mai scurt timp.

Autoritățile continuă monitorizarea zonelor afectate și recomandă populației să urmărească avertizările meteorologice și să respecte indicațiile transmise de autorități pentru evitarea situațiilor de risc

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