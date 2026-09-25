Băiețelul de 4 ani dispărut de acasă, găsit fără viață în râul Trotuș. Peste 250 de oameni l-au căutat

Căutările pentru băiețelul de 4 ani dispărut din comuna Dofteana, județul Bacău, s-au încheiat tragic.
Copilul a fost găsit vineri, 25 septembrie, decedat, în albia râului Trotuș, după aproape 24 de ore în care sute de polițiști, pompieri, jandarmi și voluntari au participat la operațiunea de căutare. Informația a fost confirmată de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.
Copilul a fost găsit în râul Trotuș
Echipele de căutare au descoperit trupul copilului în albia râului Trotuș. Operațiunea fusese extinsă încă din noaptea de joi spre vineri, iar autoritățile au verificat inclusiv zone greu accesibile.
Peste 250 de persoane au participat la căutări. În teren au fost mobilizați polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari. Pentru identificarea copilului au fost folosite o cameră cu termoviziune, drone și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.
Iosif dispăruse joi de acasă
Băiatul, Avram Iosif Laurențiu, în vârstă de 4 ani, plecase de la domiciliul din Dofteana și nu mai revenise. Familia a alertat autoritățile, iar în scurt timp a fost declanșată o amplă operațiune de căutare.
La momentul dispariției, copilul purta pantaloni lungi gri și un tricou albastru și era desculț. Potrivit informațiilor transmise de autorități, băiatul suferea de autism.
Ancheta continuă
După găsirea copilului, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care acesta a ajuns în râul Trotuș și cauza exactă a decesului. Operațiunea de căutare, la care au participat sute de persoane, a durat mai bine de o zi și s-a desfășurat inclusiv pe timpul nopții.