Zeci de copii au fost diagnosticați cu hepatita A. E alertă în mai multe județe din țară

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 3 nov. 2026, 10:15

Autoritățile din mai multe județe ale țării sunt în alertă din cauza focarelor de hepatită A, care afectează tot mai mulți copii. La Arad, spitalele sunt supraaglomerate, iar unii pacienți sunt nevoiți să împartă același pat. Situația este îngrijorătoare și în Constanța, unde sunt monitorizate 26 de focare active, cu peste 140 de îmbolnăviri, în timp ce în Satu Mare au fost raportate zeci de cazuri. Medicii avertizează că numărul infectărilor ar putea crește în perioada următoare.

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