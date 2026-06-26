Croissant preferat de copii, retras din magazine. Produsele conțin un fragment de metal

Alertă alimentară în magazine: un lot de Nutella Croissant congelat este retras de la vânzare de către producătorul Ferrero România. Potrivit unei informări publicate joi de ANSVSA, măsura are un caracter preventiv, existând riscul ca produsele respective să conțină un fragment de metal.
Compania Ferrero România a decis să retragă voluntar de pe piață un lot de Nutella Croissant (produs congelat), ca o măsură strictă de precauție. Anunțul a fost făcut public de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care a precizat că măsura a fost luată din cauza unui potențial risc de contaminare cu un corp străin, mai exact, un fragment de metal.
Deși retragerea are un caracter exclusiv preventiv, oficialii companiei și autoritățile au acționat rapid pentru a elimina orice sursă de îngrijorare. Reprezentanții ANSVSA au ținut să sublinieze că, până în acest moment, nu au fost depistate efectiv corpuri străine în produsele aflate la vânzare, acțiunea fiind doar o aplicare riguroasă a politicilor interne de siguranță alimentară ale producătorului.
Care sunt magazinele afectate și datele de identificare ale lotului
Măsura de retragere vizează un singur lot specific, comercializat pe teritoriul țării noastre prin intermediul marilor lanțuri de magazine Lidl și Kaufland. Pentru ca utilizatorii să poată verifica produsele din echipamentele frigorifice de acasă, autoritățile au transmis detaliile exacte de identificare:
Produs: Nutella Croissant – congelat (producător Fresystem S.p.A., Italia);
Lot de producție: L126Z39;
Data expirării: 6 mai 2027.
Inspectorii sanitari-veterinari au menționat explicit că nicio altă alertă nu vizează restul produselor din gamă: „Doar acest lot este vizat. Niciun alt lot nu este afectat”.
Ce trebuie să facă clienții care au cumpărat acest produs
Persoanele care au achiziționat deja cornuri din lotul menționat sunt sfătuite de către specialiștii ANSVSA să nu le consume sub nicio formă. Consumatorii au la dispoziție două opțiuni sigure: fie să distrugă produsul, fie să îl returneze în magazinul de unde l-au cumpărat.
În cazul returnării, clienții își pot primi banii înapoi fără probleme, procesul de returnare și despăgubire fiind activ în magazine până la data de 15 iulie 2026.