Croissant preferat de copii, retras din magazine. Produsele conțin un fragment de metal

Publicat 26 iun. 2026, 08:12 Sursă realitatea.net

Alertă alimentară în magazine: un lot de Nutella Croissant congelat este retras de la vânzare de către producătorul Ferrero România. Potrivit unei informări publicate joi de ANSVSA, măsura are un caracter preventiv, existând riscul ca produsele respective să conțină un fragment de metal.

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