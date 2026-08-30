Politica· 2 min citire

Zile decisive pentru noul Guvern. PSD își stabilește luni strategia, la Sinaia: Nicușor Dan, așteptat să cheme partidele la consultări

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat30 aug. 2026, 08:12
Actualizat30 aug. 2026, 08:15
SursăRealitatea PLUS

Sunt zile decisive pentru formarea noului Guvern! Social democrații se reunesc mâine în ședință la Sinaia și stabilesc strategia cu care vor merge la consultările cu Nicușor Dan. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, marți președintele va chema partidele la discuții, iar până la finalul săptămânii viitoare ar putea fi desemnat noul premier.Aceleași surse spun că va fi un Executiv format în jurul Partidului Social Democrat.

Nicușor Dan, discuții cu liderii partidelor la Cotroceni. Eugen Tomac, posibil premier

Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, președintele Nicușor Dan îi va convoca marți, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor pentru o discuție informală privind formarea viitorului Guvern. Informațiile indică faptul că șeful statului nu ar mai urma să organizeze consultări formale, urmând să ia o decizie după întâlnirea cu liderii formațiunilor politice.

Aceleași surse susțin că, până la finalul săptămânii viitoare, Nicușor Dan ar urma să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier. Unul dintre numele luate în calcul este Eugen Tomac, care ar putea fi desemnat pentru funcția de prim-ministru. Pe lista președintelui mai există însă și alte nume în momentul de față, decizia finală urmând să fie luată după discuția cu partidele.

Viitorul Guvern, construit în jurul PSD

Din datele disponibile în acest moment, viitorul Guvern ar urma să fie format în jurul Partidului Social Democrat.

Sursele susțin însă că președintele Nicușor Dan își dorește ca la ministerele cu care Administrația Prezidențială are o colaborare directă, respectiv Apărarea și Externele, să fie numiți oameni din zona sa de colaborare. Potrivit informațiilor, această opțiune este legată de relația directă pe care aceste două portofolii o au cu Administrația Prezidențială.

PSD își stabilește strategia pentru formarea Guvernului

Luni, social-democrații urmează să se reunească în cadrul unui Consiliu Politic Național. Cel mai probabil, în cadrul acestei reuniuni, PSD își va stabili strategia cu care va participa la discuțiile informale de la Cotroceni și poziția pe care o va avea în perspectiva formării noului Guvern.

După desemnarea premierului, următorul pas va fi formarea Cabinetului și prezentarea acestuia în Parlament pentru votul de investire.

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