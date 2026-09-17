Politica· 1 min citire

Xi Jinping și Donald Trump se întâlnesc pe 24 septembrie. Realitatea PLUS, imagini exclusive de la Casa Albă

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat17 sept. 2026, 09:08
SursăRealitatea PLUS

Pregătirile sunt în toi pentru vizita președintelui chinez Xi Jinping în Statele Unite. Realitatea PLUS a obținut în exclusivitate detalii din culisele evenimentului. Ana Maria Păcuraru, realizatorul emisiunii „Miza zilei” povestește despre ce este vorba.

„Avem imagini exclusive obținute de Realitatea Plus de la Casa Albă din Washington DC. Chiar acum au început pregătirile pentru vizita de stat a liderului chinez Xi Jinping, programată pentru 24 septembrie, când acesta se va întâlni cu președintele Donald Trump. Nu este vorba despre repetiția finală, abia acum au demarat primele exerciții de protocol, fanfara militară își reglează pozițiile, iar steagurile Statelor Unite și ale Chinei sunt aduse și aranjată pentru ceremonia de întâmpinare rezervată vizitelor de stat de cel mai înalt rang. Potrivit informațiilor obținute de Realitatea Plus, Xi Jinping va să sosi însoțit de o delegație numeroasă de oameni de afaceri, semn că discuțiile vor viza inclusiv relansarea relațiilor comerciale dintre cele două puteri. Securitatea a fost deja consolidată vizibil în jurul perimetrului cu 10 zile înainte de sosirea oficială. Vom continua să urmărim pregătirile în exclusivitate de la Casa Albă”, a transmis Realizatorul emisiunii „Miza Zilei”.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

politica externa

Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe