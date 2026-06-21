Victor Cațavei (AUR): „Demagogia referitoare la Planul Național de Redresare și Reziliență: o contradicție totală cu realitatea”

Victor Cațavei, președintele Comisiei AUR „Investiții și Programe de Finanțare” îl acuză pe ministrul interimar Dragoș Pîslaru de „deformarea” realității privind absorbția de fonduri europene din programul PNRR. Potrivit reprezentantului AUR, ministerele responsabile pentru gestionarea granturilor trebuie să își asume responsabilitatea pentru pierderea iminentă a investițiilor pe care România le putea duce la capăt din bani europeni.

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