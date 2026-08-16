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Emisarul american Jared Kushner s-a întâlnit cu lideri ai Hamas VIDEO

Foto: Egypt Today Magazine﻿/facebook

Foto: Egypt Today Magazine﻿/facebook

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 21:17
Sursărealitatea.net

Emisarul american Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, s-a întâlnit duminică în Egipt cu lideri ai grupării islamiste palestiniene Hamas, afirmă surse ale agenției France Presse, sub rezerva anonimatului.

Informația a fost confirmată și de un diplomat, pentru Reuters. Conform acestuia, Kushner și Nikolai Mladenov, reprezentantul Consiliului pentru Pace promovat de Trump, au avut mai multe discuții la Cairo cu mediatori egipteni, qatarezi și turci, iar la unele din acestea au fost prezenți și oficiali din Hamas.

În timpul întrevederii cu Kushner, Hamas și-a reafirmat angajamentul în favoarea planului de pace în Fâșia Gaza mediat de SUA, dar respins de Israel.



La rândul său, Kushner a insistat asupra dezarmării complete a grupării și a asupra excluderii totale a grupării susținute de Iran din guvernarea pe viitor a teritoriului palestinian.

Un oficial israelian de rang înalt a afirmat că Kushner și Mladenov urmează să se întâlnească luni și cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu. Acesta a respins în urmă cu o săptămâna foaia de parcurs propusă de Trump, afirmând că este 'inacceptabilă'. AGERPRES

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