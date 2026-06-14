Advertising
Politica· 1 min citire
USR face scut în fața lui Bolojan, după numirea lui Veștea ca premier interimar: „Constituția e clară, consultările trebuie reluate”
Alexandru Dimitriu
Publicat14 iun. 2026, 11:03
Sursărealitatea.net
USR sare în apărarea lui Ilie Bolojan, după ce președintele Nicușor Dan a desemnat un alt liberal, Adrian Veștea, pentru funcția de premier. Deputatul USR Alexandru Dimitriu acuză că astfel s-ar fi încălcat procedurii constituționale și că o astfel de decizie nu putea fi luată fără consultări oficiale cu partidele.
Citește și
- 11:00Gheorghe Piperea, după desemnarea lui Adrian Veștea: „Este un gest de lipsă de politețe politică incredibilă! Veștea o să aibă mai puțină susținere parlamentară decât a avut Tomac!”
- 10:24Ninel Peia, după desemnarea lui Adrian Veștea: „S-a terminat cu experimentele ideologice făcute pe spatele României!”
- 10:16Ce urmează în România după desemnarea noului premier, Adrian Veștea? Bogdan Chirieac: „Nu ar trebui să fim prea optimiști în ceea ce privește viitorul guvern.”
- 10:08Cine este Adrian Veștea, liderul PNL desemnat să formeze guvernul?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News