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Politica· 2 min citire
România, somată de Iran să explice „întregii lumi” de ce a acordat sprijin SUA în război
Război SUA-Iran
Publicat25 iun. 2026, 08:23
Sursărealitatea.net
Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat joi NATO de „complicitate activă” la „războiul de agresiune ilegal” declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, în urma unor declarații ale secretarului general al Alianței, Mark Rutte.
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