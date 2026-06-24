PSD a decis să intre la guvernare și îl propune pe Sorin Grindeanu premier: „Nu vom sta cu căciula în mână în fața nimănui”

PSD a decis miercuri, în unanimitate, să intre la guvernare și să îl susțină pe președintele partidului, Sorin Grindeanu, pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut după ședința extinsă a Biroului Permanent Național, la care au participat și liderii organizațiilor județene, în format online. Grindeanu a afirmat că România traversează o perioadă dificilă și are nevoie urgentă de un guvern funcțional, nu de noi conflicte politice.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații au votat în unanimitate asumarea guvernării și susținerea sa pentru funcția de premier, în cazul în care va primi mandatul de formare a Executivului din partea președintelui României.
„Partidul Social Democrat a decis astăzi, în unanimitate, să își asume responsabilitatea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier”, a declarat Grindeanu după ședința conducerii PSD.
Liderul social-democrat a susținut că România se confruntă cu probleme economice majore, iar încrederea populației în clasa politică a ajuns la un nivel minim.
„Avem nevoie rapid de un guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea românilor în clasa politică este, în acest moment, zero”, a afirmat acesta.
Libertate totală în alegerea miniștrilor
Sorin Grindeanu a precizat că a primit din partea partidului mandatul de a avea „libertate totală” în desemnarea echipei guvernamentale, dacă PSD va fi desemnat să formeze noul Executiv.
Totodată, social-democrații au decis constituirea unei echipe de negociere care să poarte discuții cu celelalte partide pro-occidentale din Parlament pentru elaborarea unui acord politic.
Potrivit liderului PSD, documentul va viza obiective generale și priorități strategice pentru România, precum implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), respectarea țintelor de deficit bugetar și accesarea programelor europene și de securitate.
„PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare”
Grindeanu a subliniat că participarea PSD la guvernare este condiționată de existența unor reguli clare și transparente, însă a exclus ideea unor negocieri bazate exclusiv pe împărțirea funcțiilor.
„PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, acesta nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Va fi în serviciul românilor și atât”, a declarat liderul social-democrat.
Acesta a adăugat că obiectivul principal al viitorului Executiv trebuie să fie relansarea economiei și recâștigarea încrederii cetățenilor în capacitatea clasei politice de a produce rezultate concrete.
„Obiectivul este simplu: relansarea economică și recâștigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitate”, a concluzionat Sorin Grindeanu.
Decizia PSD vine în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, după consultările purtate de președintele Nicușor Dan cu partidele parlamentare.