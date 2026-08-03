Nicușor Dan promulgă legile PNRR adoptate de Parlament. Codul urbanismului, printre actele normative vizate

Președintele Nicușor Dan urmează să promulge, în această săptămână, legile adoptate de Parlament în sesiunea extraordinară de la finalul lunii iulie, acte normative incluse printre jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență.
Anunțul a fost făcut sâmbătă, după publicarea raportului Agenției Fitch, când șeful statului a susținut că, „în ciuda zgomotului politic, România funcționează”.
Codul urbanismului, adoptat după ani de dezbateri
„Parlamentul a trecut mai multe legi care erau jaloane în PNRR și o să promulg aceste legi săptămâna viitoare. Printre ele, Codul urbanismului, o lege importantă, care este în dezbatere încă din 2019. Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din București din 2024, așa cum ele au fost cuprinse pe partea financiară și în Legea bugetului pe 2026”, a declarat Nicușor Dan, într-un mesaj video publicat de Administrația Prezidențială.
Președintele a precizat că România mai are de îndeplinit trei jaloane în cadrul PNRR. Două dintre acestea, modificările legislative privind Agenția Națională de Integritate și Legea biodiversității, urmează să fie analizate de Parlament în sesiunea extraordinară programată în perioada 3–6 august.
Legea ANI și Strategia pentru biodiversitate, pe agenda parlamentarilor
„Două dintre ele, Legea ANI și Legea biodiversității, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament. Cele două Camere ale Parlamentului au fost deja convocate”, a adăugat șeful statului.
Senatul a fost convocat pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității, jalon din PNRR evaluat la aproximativ un miliard de euro. Potrivit programului publicat de Senat, comisiile permanente se reunesc luni și joi, iar ședințele de plen sunt prevăzute pentru marți și miercuri.
La Camera Deputaților, ședințele de plen în care vor fi date voturi finale sunt programate luni și miercuri, iar comisiile parlamentare se vor reuni marți și joi. Printre proiectele aflate pe agenda deputaților se numără modificarea legislației din domeniul integrității, dar și o serie de inițiative legislative adoptate anterior de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată.