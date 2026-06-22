Advertising
Politica· 1 min citire
AUR anunță „victorie” în BPR din Parlament: Audierile miniștrilor "nu vor mai fi un simulacru"
AUR
Publicat22 iun. 2026, 14:53
Actualizat22 iun. 2026, 14:56
Sursărealitatea.net
Partidul AUR, principalul partid de opoziție din România, a transmis luni, pe Facebook, că a obținut o „victorie” în Birourile Permanente Reunite (BPR) ale Parlamentului, susținând că audierile miniștrilor propuși pentru Guvernul Veștea vor avea o durată extinsă, de trei ori mai mare decât cea inițială. "Nu vor mai fi un simulacru", au transmis reprezentanții AUR.
Citește și
- 18:33Votul pentru Guvernul Veștea, sub semnul întrebării. PSD ia în calcul amânarea procedurii, după anunțul lui George Simion-SURSE
- 18:21Cum a mințit Oana Gheorghiu că nu urmărește nicio miză politică: „Am venit să pun stăpânire pe PNL!”
- 17:31Liberalul Alin Tișe, atac dur la adresa partidului său: „România are nevoie de un guvern!”
- 17:23Adrian Veștea se va întâlni cu George Simion înainte de vot. ”Sunt un om al dialogului și al consensului”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News