Taxe și amenzi mai mari în Dolj din 2027. Ce sume ar putea plăti cetățenii și firmele
Taxe și impozite. Foto/Profimedia
CJ Dolj propune majorarea unor taxe și amenzi din 2027, prin indexarea cu 7,32%. Vezi cât ar putea costa autorizațiile, actele și sancțiunile fiscale.
Locuitorii județului Dolj ar putea plăti taxe mai mari pentru anumite servicii administrative și amenzi majorate începând din 2027. Consiliul Județean Dolj a lansat în dezbatere publică un proiect care prevede actualizarea unor obligații fiscale cu rata inflației de 7,32%, aferentă anului 2025.
Modificările vizează în special taxele pentru certificate și autorizații de urbanism, precum și sancțiunile aplicate persoanelor fizice și juridice care nu respectă anumite obligații fiscale. În schimb, multe dintre tarifele pentru serviciile de evidență a persoanelor, cultură și arhivă ar urma să rămână la niveluri apropiate de cele actuale.
Taxele pentru urbanism, printre cele care vor crește
Potrivit proiectului CJ Dolj, eliberarea certificatelor de urbanism în mediul urban va avea tarife actualizate în funcție de suprafața terenului.
Pentru suprafețele de până la 150 de metri pătrați, taxa propusă este de 13 lei. În cazul terenurilor cuprinse între 151 și 250 de metri pătrați, aceasta ajunge la 16 lei. Pentru suprafețele mai mari, tarifele cresc gradual: 32 de lei pentru intervalul 501–750 de metri pătrați și 35 de lei pentru terenurile între 751 și 1.000 de metri pătrați.
Pentru fiecare metru pătrat care depășește pragul de 1.000 de metri pătrați, se adaugă 0,02 lei. În mediul rural, taxele pentru certificatele de urbanism sunt stabilite la jumătate din valorile aplicabile în orașe.
Și autorizațiile pentru foraje și excavări ar putea deveni mai scumpe. Tariful propus este de 25 de lei pentru fiecare metru pătrat afectat. În schimb, taxa de urgență pentru eliberarea autorizației de construire sau desființare în cel mult șapte zile lucrătoare rămâne la 600 de lei.
Amenzi mai mari pentru declarațiile fiscale depuse cu întârziere
Proiectul prevede majorarea sancțiunilor pentru contribuabilii care nu își îndeplinesc la timp obligațiile fiscale.
Persoanele fizice care depun cu întârziere declarațiile de impunere ar putea primi amenzi cuprinse între 118 și 471 de lei. Pentru firme, sancțiunile propuse sunt mai ridicate, variind între 354 și 1.413 lei.
Amenzile cresc în cazul nedepunerii declarațiilor sau al necomunicării informațiilor solicitate în termenul de 15 zile. În astfel de situații, persoanele fizice riscă sancțiuni între 467 și 1.175 de lei, în timp ce persoanele juridice pot fi amendate cu sume cuprinse între 1.401 și 3.525 de lei.
Valorile sunt incluse în proiectul supus consultării publice și urmează să fie stabilite prin procedura administrativă corespunzătoare.
Cât vor costa actele de identitate și serviciile urgente
Pentru serviciile Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Dolj, proiectul păstrează mai multe tarife la nivelul din 2026.
Contravaloarea unei cărți de identitate este de 7 lei, iar pentru o carte de identitate provizorie se propune un tarif de 1 leu.
Solicitanții care au nevoie de servicii urgente vor achita însă sume mai mari decât tarifele obișnuite. Preluarea cererii și emiterea cărții de identitate provizorii într-o zi lucrătoare sunt taxate cu 100 de lei. Același tarif este prevăzut pentru stabilirea rapidă a vizei de reședință.
Pentru deplasarea funcționarilor la domiciliu, în vederea fotografierii și înmânării documentelor în termen de trei zile lucrătoare, tariful este de 200 de lei. Avizarea transcrierii actelor din străinătate în două zile va costa 300 de lei, iar analiza dosarului pentru schimbarea numelui în cinci zile lucrătoare este tarifată la 500 de lei.
Tarifele muzeelor și serviciilor de arhivă se mențin
Nu toate serviciile administrate de instituțiile județene vor avea costuri mai mari în 2027. În domeniul cultural, propunerea este ca multe dintre tarife să rămână la nivelul actual.
La Muzeul Olteniei, biletul pentru adulți este stabilit la 13 lei, în timp ce studenții și pensionarii plătesc 5 lei pentru fiecare secție. Ghidajul pentru un grup de cel puțin 15 adulți costă 48 de lei.
La Muzeul de Artă, tariful de acces este de 20 de lei pentru adulți, 10 lei pentru studenți și pensionari și 3 lei pentru elevi. Biletul unic, care permite vizitarea Muzeului de Artă, a Muzeului Cărții și Exilului și a Muzeului Olteniei, inclusiv a secțiilor externe, este de 30 de lei.
Pentru documentele eliberate din arhiva Consiliului Județean sau din arhiva Direcției de Servicii Publice și Utilități, tariful este de 7 lei pentru fiecare filă A4, la care se adaugă 35 de lei pentru identificarea fiecărui document. Copiile informațiilor de interes public sunt tarifate cu 1 leu pe pagină.
Taxele de parcare de la Aeroportul Craiova vor fi reglementate separat
Taxele de parcare de la Aeroportul Internațional Craiova nu sunt incluse în proiectul de hotărâre aflat acum în dezbatere. Potrivit documentului, acestea vor face obiectul unei reglementări separate.
Prin urmare, proiectul actual nu stabilește noile tarife de parcare pentru anul 2027.
Cum pot fi trimise propuneri și observații
Proiectul privind taxele, impozitele și amenzile pentru 2027 a fost publicat pentru consultare publică, iar cetățenii interesați pot transmite observații și recomandări în termen de 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, din 23 octombrie 2026.
Propunerile pot fi depuse la sediul Consiliului Județean Dolj, pe strada Olteț, nr. 4, sau transmise prin e-mail, la adresa indicată în anunțul oficial.
Până la adoptarea hotărârii, valorile din proiect rămân propuneri. Forma finală a taxelor și amenzilor aplicabile în județul Dolj în 2027 va depinde de decizia autorității județene.
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