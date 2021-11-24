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Economie· 1 min citire
S-au găsit bani pentru plata PENSIILOR și SALARILOR. Cifrele RECTIFICĂRII, prezentate de Realitatea Plus
S-au găsit bani pentru plata PENSIILOR și SALARILOR. Cifrele RECTIFICĂRII, prezentate de Realitatea Plus
Potrivit datelor prezentate de Realitatea Plus, suma totală ce ar urma să fie alocată la rectificare către Ministerul Muncii este de 2 miliarde lei
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