Advertising
Economie· 2 min citire
Revoltă națională: sindicatele cer ajutor de la Bruxelles. Grevă generală săptămâna viitoare
Grevă
Este în continuare scandal uriaș pe noua lege a salarizării, iar sindicatele din mai multe domenii pregătesc noi proteste și declanșarea grevei generale. Federațiile din Finanțe cer Guvernului interimar să inițieze de urgență demersurile necesare pentru a solicita Comisiei Europene prelungirea cu doi ani a termenului pentru implementarea noii legi. Pe de altă parte, Ministerul Muncii a modificat-o după consultări, iar surse susțin că Dragoș Pîslaru așteaptă acum un nou acord politic.
Citește și
- 10:43Sistemul medical, în pragul unui protest de amploare din cauza proiectului legii salarizării
- 11:59România, sub Bulgaria, în clasamentul celor mai competitive 70 de economii din lume
- 09:23UE adoptă noi reguli pentru pasagerii companiilor aeriene europene
- 09:18Războiul cu Iranul golește rezervele SUA. Stocurile de petrol, la un minim istoric
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News