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Economie· 1 min citire
Ministrul Economiei cere majorarea voucherelor de vacanță și investitii in turismul balnear
Voucherele de vacanta ar putea crește în valoare
Publicat30 oct. 2026, 12:36
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Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat vineri că susține majorarea substanțială a voucherelor de vacanță, reducerea acestora afectând negativ sectorul HoReCa. Oficialul va participa luni la o întâlnire cu miniștrii turismului din UE la Londra.
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