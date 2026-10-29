Nuclearelectrica a aprobat împrumut de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea Cernavodă

Publicat 29 oct. 2026, 18:36 Actualizat 29 oct. 2026, 18:53 Sursă capital

Acționarii Societății Naționale Nuclearelectrica au aprobat joi, 29 octombrie 2026, contractarea unei finanțări de 800 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă.

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