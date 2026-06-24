Trafic blocat pe Valea Oltului, timp de mai multe ore, după ce un TIR a plonjat în Olt: imagini halucinante VIDEO

Publicat 24 iun. 2026, 10:33 Sursă realitatea.net

Traficul rutier pe DN 7, pe Valea Oltului, a fost blocat în noaptea de marți spre miercuri, după ce un TIR s-a răsturnat în fara șoselei și a plonjat în râul Olt.

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