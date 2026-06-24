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Trafic blocat pe Valea Oltului, timp de mai multe ore, după ce un TIR a plonjat în Olt: imagini halucinante VIDEO

TIR răsturnat DN7 / Captură video

TIR răsturnat DN7 / Captură video

Scris deStoica Marian
Publicat24 iun. 2026, 10:33
Sursărealitatea.net

Traficul rutier pe DN 7, pe Valea Oltului, a fost blocat în noaptea de marți spre miercuri, după ce un TIR s-a răsturnat în fara șoselei și a plonjat în râul Olt.

Potrivit DRDP Craiova, accidentul s-a petrecurt în jurul orei 03:45, la kilometrul 203+950, în zona Căciulata - Brezoi. Circulația a fost oprită complet pentru mai multe ore, timp în care echipele de intervenție au acționat pentru recuperarea autocamionului din râul Olt.

Drumul a fost redeschis abia câteva ore mai târziu, în jurul orei 7.00, însă traficul a rămas îngreunat din cauza coloanelor formate în timpul blocajului.

"Ca urmare a accidentului produs pe DN 7, la km 203+950, între Căciulata și Brezoi, circulația rutieră a fost blocată începând cu ora 03:45, pentru desfășurarea operațiunilor de recuperare a autocamionului ajuns în râul Olt.

Restricția de circulație se prelungește până în jurul orei 07:00, pentru finalizarea intervenției în condiții de siguranță.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea temporară instituită în zonă și indicațiile echipajelor aflate la fața locului", au transmis reprezentanții DRDP Craiova într-un mesaj postat miercuri dimineață pe Facebook.

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