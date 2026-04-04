Scumpiri în lanț: Metrorex ar putea majora din nou tarifele

Sursă: realitatea.net

Cât va costa o călătorie de la 1 mai?

Prețul unei călătorii cu metroul va crește de la 5 la 7 lei. Informația a fost confirmată de ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, iar noile tarife ar urma să intre în vigoare începând cu 1 mai.

Majorarea a fost deja validată de Consiliul de Administrație al companiei, însă reprezentanții Metrorex nu au oferit până în acest moment un punct de vedere oficial. Totuși, ministrul Transporturilor a confirmat pentru Hotnews această informație.

A doua scumpire într-un interval scurt de timp

Aceasta este a doua majorare a tarifelor într-un interval relativ scurt, după cea din ianuarie 2025, când prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei. Atunci au fost majorate și abonamentele: cartela cu 10 călătorii a ajuns la 40 de lei, abonamentul de 24 de ore la 12 lei, cel de 72 de ore la 35 de lei, abonamentul săptămânal la 45 de lei, cel lunar la 100 de lei, abonamentul pe 6 luni la 500 de lei, iar cel anual la 900 de lei.