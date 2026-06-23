Advertising
Actualitate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Câtă apă trebuie să bem cu adevărat?
Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru
În ediția „Realitatea Medicală”, Nicole Păcuraru discută despre necesarul real de hidratare, factorii care influențează consumul de apă și semnalele prin care organismul ne arată că are nevoie de mai multe lichide.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:05Antonela Roccuzzo, mesaj care a topit internetul după meciul lui Messi de la Mondial
- 11:28Intervenție cu focuri de armă în Capitală: polițiști atacați de un agresor înarmat
- 10:02România așteaptă răspunsuri de la Kiev după drona autodetonată în Portul Constanța: termenul expiră astăzi
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News