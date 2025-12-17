Parlament: Poliţia Locală are dreptul să fotografieze, să înregistreze audio și să filmeze

Proiectul a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaţilor a fost for decizional

Un proiect de lege ce prevede că Poliția Locală poate folosi mijloace de înregistrare foto - audio - video a fost adoptat de Camera Deputaților, miercuri, 17 decembrie, cu 208 de voturi „pentru”, șapte voturi „contra” şi 79 de abţineri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010, cu un nou capitol: „Utilizarea mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile şi protecţia datelor cu caracter personal” - prin care se autorizează Poliţia Locală să utilizeze mijloace de înregistrare foto - audio - video şi implicit de a purta şi utiliza, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, dispozitive de înregistrare foto - audio - video portabile de tip BodyCam.

Această inițiativă vizează instituirea cadrului normativ expres pentru această activitate, definind condiţiile, limitele şi garanţiile în care utilizarea mijloacelor de înregistrare foto - audio - video se poate desfăşura, doar în conformitate cu principiile protecţiei datelor cu caracter personal şi cu respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ale persoanelor vizate.

Polițiștii locali, obligați în unele situații să informeze persoanele vizate că sunt înregistrate

Potrivit unui amendament, în scopul aplicării principiilor încrederii, deschiderii, transparenţei, răspunderii, responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării prevăzute, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali care au în dotare mijloace de înregistrare foto - audio - video portabile au obligaţia să le utilizeze pentru înregistrarea următoarelor acţiuni desfăşurate în locuri publice, în limitele competenţelor stabilite prin lege, fără consimţământul persoanelor vizate.

Un alt amendament prevede că, în măsura în care circumstanţele permit, poliţiştii locali au obligaţia să informeze persoanele vizate că acestea sunt înregistrate prin intermediul mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile.

Structurile de Poliţie Locală sunt obligate să comunice publicului dotarea poliţiştilor locali cu mijloace de înregistrare foto - audio - video portabile prin afişarea unor semne vizibile pe uniformele sau echipamentele acestora şi prin publicarea informaţiilor relevante.

Structurile Poliţiei Locale păstrează înregistrările realizate prin intermediul mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile pe o perioadă de șase luni de la data obţinerii acestora, cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen, înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile, prevăd alte amendamente.

Poliţiştii locali desemnaţi să folosească mijloacele de înregistrare foto - audio - video portabile sau să acceseze datele cu caracter personal care se colectează prin intermediul acestora sunt instruiţi cu privire la regulile de protecţie a datelor cu caracter personal anterior validării utilizării sau accesului şi, ulterior, cel puţin o dată pe an.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal realizează, din oficiu, un control al operaţiunilor de prelucrare a datelor colectate de către structurile de Poliţie Locală prin intermediul mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile.

Măsurile organizatorice, tehnice şi de procedură pentru utilizarea mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, colectate prin intermediul acestora, care sunt în sarcina structurilor de Poliţie Locală, se stabilesc prin ordin comun al ministrului Dezvoltării, Lucrărilor publice şi Administraţiei şi al viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Interne, potrivit altor amendamente.