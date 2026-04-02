De Paşte, marile magazine îşi schimbă programul de funcţionare!

În duminica Paştelui, toate magazinele vor fi înschise, în timp ce, a doua zi de Paşte, pe 13 aprilie, unele unități vor rămâne închise, iar altele vor funcționa cu program redus.

Magazinele Kaufland vor fi închise în prima zi de Paște, în timp ce în 13 aprilie vor avea program doar până la ora 18.00. În perioada 06 – 10 aprilie, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00.

Carrefour și Mega Image au programul similar, astfel că sâmbătă, 11 aprilie, acesta va fi redus, până la ora 18:00, duminică magazinele vor fi închise, iar luni, unele unități vor rămâne închise, iar altele vor funcționa cu program redus, în funcţie de locaţie.

Auchan și Profi vor aplica un program apropiat de celelalte rețele, astfel că, sâmbătă, 11 aprilie, magazinele vor funcţiona până la ora 18, respectiv ora 19.

Duminică, niciun magazin nu va funcţiona, iar luni, 13 aprilie, programul fie va fi redus, fie magazinele vor rămâne închise, în funcție de locație. Activitatea va reveni la normal începând din data de 14 aprilie.

Magazinele Lidl sunt singurele care rămân închise atât duminică 12 aprilie, cât şi luni 13 aprilie. În perioada 6 – 10 aprilie, acestea vor fi deschise între orele 07:00 – 22:00, iar sâmbătă, 11 aprilie, programul va fi redus, între 07:00 – 18:00.