Anchetă în Dolj după moartea deținutului evadat: procurorii analizează intervenția polițiștilor

Procurorii din județul Dolj au deschis un dosar penal pentru a clarifica circumstanțele în care un deținut evadat din Penitenciarul Craiova a fost împușcat mortal de forțele de ordine.

Evadare în timpul orelor de muncă.

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, bărbatul, în vârstă de 37 de ani, se afla în executarea unei pedepse privative de libertate și desfășura activități lucrative în afara penitenciarului.

La data de 5 mai 2026, acesta ar fi părăsit locul de muncă fără aprobare, fiind ulterior dat în urmărire de autorități.

Evadatul a fost localizat în apropierea localității Brabova. Conform anchetatorilor, la vederea polițiștilor, acesta ar fi încercat să fugă și nu s-ar fi supus somațiilor legale.

În aceste condiții, forțele de ordine au tras mai întâi focuri de avertisment, iar ulterior au deschis focul asupra acestuia. Bărbatul a fost rănit grav.

Decesul, confirmat de medici

După intervenția echipajelor medicale, victima nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul la fața locului.

Procurorii criminaliști din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au început cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările incidentului.

Ancheta vizează modul în care s-a desfășurat intervenția și respectarea procedurilor legale în astfel de situații.

Bărbatul era condamnat la o pedeapsă de 11 ani și patru luni de închisoare pentru infracțiunea de viol.

Autoritățile urmează să stabilească responsabilitățile și să decidă eventuale măsuri legale în funcție de rezultatele anchetei.