Alertă în Prahova: o cisternă cu GPL s-a răsturnat după ce a lovit un stâlp, pe DN1D

O cisternă încărcată cu GPL s-a răsturnat sâmbătă seară pe DN1D, la ieșirea din localitatea Ciorani către Urziceni, după ce ar fi acroșat un stâlp de electricitate. În urma incidentului, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri.

Peste 70 de persoane, evacuate

Până la acest moment, au fost evacuate 72 de persoane din 50 de locuințe. Unele au fost preluate de rude, iar altele sunt relocate la sala de sport din localitate. Firma transportatoare urmează să trimită o altă autocisternă pentru realizarea operațiunii de transvazare, au anunțat pompierii. De asemenea, a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației din aria comunei Ciorani.

Știre inițială: Cisternă încărcată cu GPL, răsturnată pe DN1D

Potrivit informațiilor transmise de autorități, vehiculul a ieșit în afara carosabilului, iar intervenția echipajelor este în desfășurare pentru eliminarea pericolului. Polițiștii au anunțat că circulația va rămâne oprită până la finalizarea intervenției și îndepărtarea riscurilor, având în vedere încărcătura periculoasă a cisternei.

Populația a fost evacuată

„Pompierii din cadrul ISU Prahova intervin pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN1D, în localitatea Cioranii de Jos, unde o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat pe partea carosabilă. Având în vedere riscul asociat, a fost dispusă evacuarea preventivă a populației pe o rază de aproximativ 1.000 de metri, perimetrul fiind asigurat de forțele de ordine, respectiv poliția și jandarmeria.

La locul intervenției au fost mobilizate inițial o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD de la Detașamentul Mizil. Ulterior, forțele au fost suplimentate cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un microbuz, roboții pentru stingere din cadrul ISU București-Ilfov, precum și un echipaj CBRN din cadrul Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență.