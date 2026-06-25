Accident la o trecere de pietoni din Timișoara! O adolescentă de 17 ani a ajuns la spital după ce motocicleta a căzut peste ea

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 08:05

Un accident neobișnuit s-a produs la o trecere de pietoni din Timișoara, unde o adolescentă de 17 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a căzut de pe motocicletă, iar vehiculul s-a prăbușit peste ea.

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