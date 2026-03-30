Accident grav în județul Dolj: un tânăr de 31 de ani a murit după ce mașina s-a răsturnat în afara carosabilului

Un accident rutier tragic a avut loc duminică în comuna Argetoaia, unde un bărbat în vârstă de 31 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea s-a răsturnat în șanțul de pe marginea drumului. Alte două persoane aflate în mașină au fost rănite și transportate la spital.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, evenimentul s-a produs pe DJ 606A, în afara localității Leordeasa. Din primele cercetări, șoferul, originar din județul Mehedinți, ar fi pierdut controlul volanului din motive care urmează să fie stabilite, părăsind partea carosabilă și răsturnându-se în șanțul destinat apelor pluviale.

Impactul a fost fatal pentru conducătorul auto, echipajele medicale sosite la fața locului nemaiputând face nimic pentru a-i salva viața.

În autoturism se mai aflau doi pasageri, în vârstă de 22 și 52 de ani, ambii din Mehedinți. Aceștia au suferit răni și au fost transportați la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ancheta este în desfășurare, autoritățile încercând să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs accidentul.