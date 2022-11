Contractul de proiectare a Spitalului Regional de Urgență Craiova, a fost semnat, marți, la Ministerul Sănătății, anunță edilul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei a menționat că procedura de atribuire a contractului de achiziție de servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic necesar execuției lucrărilor aferente proiectului ”Construirea Spitalului Regional de Urgență Craiova” s-a încheiat astăzi, prin semnarea contractului.

În prima etapă a procedurii de atribuire și-au depus candidaturile nouă asocieri compuse din 54 de operatori economici.

„Raportul procedurii a fost aprobat de ministrul sănătății și rezultatul procedurii a fost comunicat ofertanților în data de 26 octombrie 2022. Până la data de 07 noiembrie 2022 inclusiv (10 zile de la data publicarea rezultatului procedurii în SEAP) nu a fost depusă nicio contestație. Ofertantul a cărui ofertă a obținut cel mai mare punctaj după aplicarea criteriului de atribuire este Asocierea N.K.Y. MIMARLIK MÜHENDISLIK INȘAAT VE TICARET LIMITED ȘIRKETI (lider de asociere) – SC POPAESCU & CO SRL (membru asociere) care are și șapte subcontractanți declarați din România”, a anunțat, marți, Lia Olguța Vasilescu.

Valoarea contractului atribuit este de 30.634.884,00 lei, inclusiv TVA.

Proiectarea trebuie să fie finalizată în 12 luni, după care poate începe construcția.

„Am solicitat respectarea termenului contractual, dat fiind că oricum Craiova așteaptă de mulți ani acest spital regional, pe care am reușit să îl obținem pentru Craiova în perioada guvernului din 2015 care a înțeles că și Oltenia are nevoie de un spital. Dacă s-ar fi mers pe varianta agreată atunci, dar schimbată de guvernul Cioloș in 2016, ca spitalul să fie construit prin CNI, l-am fi avut deja finalizat. Conform celor prevăzute în studiul de fezabilitate și contractul de finanțare, lucrările de construire a SJU CRAIOVA vor dura 48 luni. Obiectivul de investiții “Construire Spital Regional de Urgență Craiova” are o valoare totală de 2.847.124.805,37 lei (cca. 603 milioane EURO) și este finanțat prin POR 2014-2020 și POS 2021-2027”, a conchis Vasilescu.

Sursa: Realitatea de Dolj