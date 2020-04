Echipamentul necesar cadrelor medicale de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova întârzie să apară, deși conducerea unității a trimis o solicitare în acest sens, către Ministerul Sănătății, încă de săptămâna trecută.

Potrivit directorului instituției, Teodor Sas, în această perioadă au mai avut loc sponsorizări și mai așteaptă ceva echipamente de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

„Noi am solicitat, săptămâna trecută, echipament necesar pentru această perioadă. Până acum nu am primit nimic. Este o problemă cu furnizorii, cu stocurile. La spitalul nostru încă nu avem o situație critică. Am mai avut sponsorizări. M-au sunat și cei de la ISU și ne-au spus că ne mai dau echipamente. Comenzi am dat, dar nu se găsesc cele necesare”, a menționat Sas.

În privința cadrelor medicale care în această perioadă demisionează, la SCJU Craiova acest lucru nu a devenit o practică.

S-a înregistrat o singură demisie, a unui brancardier, și mai sunt doi medici care se pensionează la limită de vârstă. Concedii medicale sunt mai multe, spune directorul, dar nu „exagerat” comparativ cu o altă perioadă a anului.

Poliția face verificări cu privire la demisia cadrelor medicale din această perioadă.