Mai mulți doljeni cu afecțiuni oncologice, care sunt în curs de tratament la clinici private din Craiova, acuză faptul că nu mai pot fi testați pentru depistarea infectării cu noul coronavirus, fiind informați deja că procedura a fost sistată.

Pacienții știu însă că zilele trecute o astfel de procedură demarase și în municipiul Craiova, imediat după ce ministrul Sănătății a avizat metodologia de testare, actualizată, unde sunt trecuți și pacienții cu afecțiuni oncologice la prioritizări ale testării.

Teama celor care acuză că au fost informați despre faptul că nu li se vor mai face teste este că tratându-se la clinici private, ei niciodată nu vor beneficia de acest lucru.

„Am primit vestea că vom fi și noi testați, după care am aflat că nu se mai fac teste. Eu am ședința de chimioterapie programată la finalul acestei luni și nu voi mai beneficia, se pare. Nu știu care este adevărul, dar consider că dacă este un ordin, o metodologie sau cum s-o numi, ar trebui să fie pentru toată lumea. Poate ne puteți ajuta cu o informație exactă”, este mesajul unui pacient cu afecțiuni oncologice din Craiova.

În replică, conducerea Direcției de Sănătate Publică Dolj dă asigurări că această informație este una falsă și că la nivelul județului se fac testări respectând metodologia actaulizată în data de 16 aprilie.

„Am mai primit o astfel de întrebare. Nu știu de unde a apărut informația. Testare se face conform metodolgiei din 16 aprilie. Clar, pacienții oncologici reprezintă o prioritate, indiferent de forma de internare, indiferent că vorbim despre clinici din sectorul privat sau despre cele din sectorul public. Pacienții trebuie să stea liniștiți. Nu știu de unde a apărut această idee, dar nu este corect să fie bulversați. Nu s-a întrerupt nicio testare. Totul este în curs de desfășurare”, a declarat directorul DSP Dolj, Valeria Andreescu.

Conform acestei metodologii actualizate în data de 16 aprilie, prioritari la testare pentru COVID-19 sunt și: „pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie și/sau radioterapie – de două ori pe lună; pacienți oncologici asimptomatici înainte de intervenții operatorii sau manevre invazive”.