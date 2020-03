O anchetă se face la Liceului Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Dăbuleni, după ce fosta directoare a unității a intrat în școală, noaptea trecută, de unde a luat mai multe documente. Aceasta a fost demisă ieri, Consiliului de Adminsitraţie al şcolii considerând-o responsabilă pentru faptul că luna trecută nouă elevi au ajuns la spital, după o dezinfecţie făcută în clase.

Marți, locul acesteia a fost luat de directorul adjunct, doar că nu au încheiat procesul verbal de predare-primire a documentelor.

În noaptea de marți spre miercuri, fosta directoare a mers la liceu, ar fi rupt sigiliul pus pe uşa biroului său şi a luat de aici mai multe acte.

A fost anunțată poliția, miercuri dimineața, fiind demarată o anchetă.

“Politisti din cadrul Politiei Orasului Dabuleni au fost sesizati cu privire la faptul ca, in noaptea de 3/4 martie a.c., persoane necunoscute au patruns fara drept in incinta unei unitati de invatamant din Dăbuleni. În cauza, politistii au intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunii de violarea sediului profesional. Astfel, din primele verficari efectuate, politistii au stabilit faptul ca fostul director al unitatii de invatamant ar fi fost persoana care ar fi intrat in sediul institutiei.Cercetarile sunt continuate de politisti in cadrul dosarului penal, urmand ca, in functie de rezultatul acestora, sa fie dispuse masurile corespunzatoare”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.