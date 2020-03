Doi doljeni au fost amendați și sunt cercetați pentru ultraj, după ce o angajată a Primăriei Malu Mare din județul Dolj a cerut sprijinul polițiștilor, luni, menționând că cei doi au bruscat-o și au jignit-o, nemulțumirea pornind de la emiterea unor acte.

Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, cei doi bărbați, în vârstă de 40 și 53 de ani sunt din Malu Mare, au fost amendați cu 1.000 de lei, fiecare, iar pentru că femeia a spus că a și fost bruscată, a fost deschis un dosar penal pentru ultraj.

Cei doi bărbați ar fi devenit recalcitranți pentru că femeia nu le-a eliberat anumite acte, „mai repede”, așa cum își doreau ei.

„La fata locului s-au deplasat politistii, care au identificat persoanele implicate in altercatie, fiind vorba de 2 barbati de 40 si 53 de ani, ambii din Malu Mare. Din datele obtinute pana in prezent, cei doi i-ar fi adresat cuvinte jignitoare femeii in varsta de 33 de ani, fapt pentru care au fost sanctionati contraventional de politisti, conform Legii 61/1991 pentru adresarea de injurii si cuvinte jignitoare. De asemenea, persoana vatamata s-a prezentat la sediul postului de politie, unde a declarat ca ar fi fost agresata fizic, in cauza fiind astfel intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunii de ultraj”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Cosmin Grădinaru.

Acesta a mai spus că dosarul penal urmează să fie înaintat unității de parchet competente cu efectuarea cercetărilor.