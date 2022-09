O centrală nouă pe gaz în cogenerare de înaltă eficiență va fi construită în incinta Electrocentralei Craiova, reprezentanții Complexului Energetic Oltenia anunțând că în platforma PNRR a fost încărcat proiectul „CPH 295MW pentru S Electrocentrale Craiova SA”.

Obiectivul general al proiectului propus pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR îl reprezintă realizarea unei capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență, de 295 MW, pentru Electrocentrala Craiova, spun reprezentanții CEO.

„Proiectul are in vedere obiective economice (reducerea semnificativă a consumului specific de combustibili, reducerea cheltuielilor de operare, reducerea costurilor specifice de producție pentru energia utilă), obiective sociale (creșterea accesibilității la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică – SACET și sporirea confortului termic) si obiective de mediu (emisiile poluante în atmosferă sunt nesemnificative, nu cauzează niciun prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu). Operarea centralei se va face cu conformarea la cerinţele BAT privind emisiile de NOx, CO, pentru instalaţiile de ardere tip ciclu combinat gaze-abur”, arată CEO într-un comunicat de presă.

Valoarea rezultată a costurilor eligibile necesare pentru implementarea investiției este de 1.26 miliarde de lei, diferența până la valoarea totală a proiectului, respectiv 378 milioane lei, va fi acoperită prin contribuția proprie a viitoarei societati Electrocentrale Craiova SA care va prelua proiectul depus in PNRR.

Potrivit directorul SE Craiova II, există spațiu necesar pentru noua construcție, iar grupurile actuale vor continua să funcționeze până când noua termocentrală va fi gata.

„Grupurile actuale, cele care funcționează pe cărbune, rămân în funcțiune până în momentul în care noua termocentrală va deveni funcțională. Populația Craiovei nu trebuie să își facă griji în această privință”, a explicat Dan Vasile, director SE Craiova II.

Acesta a mai spus că sunt șanse ca noua firmă să preia activitatea SE Craiova II începând de la 1 octombrie. Actele în acest sens sunt depuse la Registrul Comerțului.

Conducerea unității dă asigurări că toți angajații vor fi preluați și că salariile vor respecta contractul colectiv de muncă valabil până în martie 2024.

Sursa: Realitatea de Dolj