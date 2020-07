Liviu Dragnea dezvăluie de după gratii care au fost discuțiile despre amnistie și grațiere în perioada când Viorica Dăncilă era premier. Fostul președinte al social-democraților a afirmat, în exclusivitate, miercuri, în a treia parte a interviului difuzat de Realitatea PLUS, că el nu va scrie o cerere de grațiere motivând că ”grațierea o cer oamenii vinovați”.

”Nu îmi datorează… așa sunt mulți oameni care îmi datorează mie, dar eu nu am făcut și nici nu am să face un registru al datoriilor. Eu m-am abținut foarte mult. Oricum la presă nu puteam să ies. M-am abținut și să trimit, eventual, o postare. Și în discuția cu tine din campania de la prezidențiale mi-ai spus, m-ai rugat, că ar fi bine să nu intervin. Ce m-a deranjat foarte mult atunci, doamna Dăncilă, Viorica Dăncilă, se trezea foarte des vorbind despre faptul că nu mă va grația. Una, două: nu-l voi grația, una, două, nu-l voi grația. Probabil că erau reporteri care erau rugați de consilierii dumneaei să pună întrebarea asta. Chiar eram foarte nervos și voiam să-i spun atunci așa: doamna candidat, nu mai vorbi despre faptul că nu o să mă grațiezi pe mine, că eu nu o să scriu o cerere de grațiere nici adresată ție, nici adresată lui Iohannis, pentru că grațierea o cer oamenii vinovați. Eu sunt adus aici nevinovat și nu am de ce să cer grațiere. Și atunci mi-ai zis și tu, mi-a zis și Irina, și alți prieteni: domne, o să spună că din cauza dumitale nu câștigă alegerile. Nu îmi era foarte ușor, nu mă uitam la presă, dar mai vorbeam cu colegii de aici, mai auzeam discuții… era campanie electorală”, a declarat Liviu Dragnea.

Dragnea: M-am purtat extrem de frumos cu Toader

”În legătură cu afirmațiile dumneaei și ale domnului Tudorel Toader, un ministru pe care eu l-am respectat foarte mult și cu care m-am purtat extrem de frumos, extrem de elegant, este foarte urâtă minciuna pe care a spus-o. De ce a fost adus în interviul ăla, de ce a trebuit să spună lucrurile alea, habar nu am, dar discuțiile despre întâlnirea de la sediul din Băneasa dintre domnul Tăriceanu, eu, doamna Dăncilă, domnul Toader, s-au întâmplat la sfârșit de ianuarie 2019, întâlnire generată de mine și de Călin Tăriceanu pentru a stabili cu acești doi domni dacă ei vin cu ordonanțe pe codurile penale care erau în Parlament doar pe partea declarată constituțională sau noi mergem în Parlament. Discuția a fost foarte clară, îmi aduc aminte și acum. Domnul Tăriceanu își nota ce spun dumnealor și eu, și domnul Tăriceanu am spus: domne, spuneți-ne dacă voi aveți de gând la Guvern să inițiați Ordonanță de Urgență, spuneți-ne și atunci nu mai continuăm în Parlament, pentru că și eu și domnul Tăriceanu am spus: vrem să închidem acest subiect, de ce… Condurile penale și astăzi în România sunt în mare parte neconstituționale și mi se pare ceva foarte grav și, bineînțeles, asta nu contează. Și am spus, dacă voi nu dați ordonanță de urgență, noi continuăm procedura în Parlament, care se întrerupsese din cauza vacanței parlamentare. Ei au stabilit amândoi un calendar, nu s-a discutat despre amnistie și grațiere”, a povestit fostul președinte al PSD.

Viorica Dăncilă și Todorel Toader, un capitol încheiat pentru Dragnea

”Acum, despre amnistie și grațiere, prima discuție cu doamna Dăncilă eu am avut-o în februarie-martie, nu mai țin minte exact, 2018, pe Valea Prahovei, într-o duminică după-amiază sau sâmbătă, eram acolo cu familiile și tocmai se însera, era zăpadă și mi-a zis: domnul președinte, aș vrea să ieșim puțin afară să vorbim ceva. Am ieșit și mi-a spus că e hotărâtă să dea amnistie. Ordonanță de amnistie. Bine. I-am spus să se gândească bine, să țină cont de faptul că eu nu i-am pus o astfel de condiție atunci când a fost propusă pentru funcția de prim-ministru și nu am avut o discuție pe această temă până în momentul ăla, când ea mi-a spus că ea vrea să dea acea ordonanță, completând că ea cât a fost europarlamentar a fost foarte activă și a avut foarte multe poziții în legătură cu nedreptățile din justiție și a avut multe dosare care au fost contrafăcute și că trebuie să existe în România un moment zero și că nu îi tremură genunchii. Și am spus: Viorica, sunt decizii ale tale, dacă ți le asumi, bine, dacă nu, e în regulă. Dar reține că eu nu îți cer, nu fac presiuni, nu am discutat despre așa ceva și nu vreau să mai discut. Deci, nu se poate vorbi despre presiune. A, că ulterior, peste câteva luni, venea și îmi spunea nu mai vreau să dau amnistie. E în regulă. Peste alte câteva luni iar venea și îmi spunea: cred că trebuie să dau amnistie. Eu nu stau să intru în dicuții din astea cu doamna Dăncilă, cu domnul Toader, sincer, chiar nu mă interesează. Acești doi oameni sunt un capitol încheiat pentru mine”, a spus Liviu Dragnea în a treia parte a interviului din închisoare difuzat, miercuri, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.