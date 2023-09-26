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Sport· 1 min citire
Rapid – CFR 3-1 în etapa a zecea a Superligii
Rapid – CFR 3-1 în etapa a zecea a Superligii
CFR rămâne pe locul secund în clasament, iar Rapid vine pe ultima treaptă a podiumului
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