Kylian Mbappe se apropie de Messi în topul marcatorilor all-time de la Mondial. Reacția FIFA după recitalul francezului cu Irak

Kylian Mbappé continuă să își consolideze statutul de superstar al fotbalului mondial și se apropie rapid de cele mai importante recorduri din istoria Campionatelor Mondiale.
Atacantul Franței a reușit o nouă dublă, de această dată în partida cu Irak, și a ajuns la 16 goluri marcate la turneele finale de Campionat Mondial. Prin această performanță, francezul l-a depășit pe Ronaldo Nazário și l-a egalat pe Miroslav Klose în clasamentul marcatorilor all-time.
În fruntea ierarhiei se află acum Lionel Messi, care și-a mărit totalul la 18 goluri după primele meciuri ale actualei ediții a turneului. Astfel, Mbappe mai are nevoie de doar două reușite pentru a ajunge la nivelul campionului mondial argentinian.
Evoluțiile impresionante ale francezului au atras imediat atenția FIFA. Forul mondial a remarcat ascensiunea sa spectaculoasă, subliniind faptul că Mbappe a depășit deja nume legendare și îl urmărește acum pe liderul clasamentului.
În ciuda comparațiilor inevitabile, atacantul francez a preferat să vorbească despre obiectivele echipei și despre admirația pe care o are pentru Messi. Mbappe a declarat că îl consideră pe argentinian cel mai bun jucător dintre marile vedete ale momentului și a insistat că prioritatea sa rămâne câștigarea trofeului mondial cu Franța.
Cu doar 27 de ani împliniți și perspective de a participa la încă două ediții ale Campionatului Mondial, Mbappe este văzut de mulți specialiști drept principalul candidat pentru a deveni, la finalul carierei, cel mai prolific marcator din istoria competiției. Deocamdată însă, obiectivul său imediat este calificarea Franței în fazele eliminatorii și continuarea parcursului către un nou titlu mondial.