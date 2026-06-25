Advertising
Sport· 1 min citire
David Popovici revine în competiție! Va concura în trei probe la Trofeul „Sette Colli” de la Roma
David Popovici
David Popovici revine în competiții după o perioadă dedicată antrenamentelor, urmând să participe la Trofeul „Sette Colli” de la Roma, unde va concura în trei probe.
Citește și
- 10:52Ancelotti, impresionat după debutul lui Neymar la CM 2026: „Ca un copil care joacă pentru Brazilia”
- 10:46Selecționerul Montella, după eliminarea Turciei de la Mondial: „Nu îmi dau demisia”
- 09:15Selecționerul Franței Didier Deschamps ratează meciul cu Norvegia, după decesul mamei sale
- 08:34Surpriză uriașă la Cupa Mondială! Africa de Sud a trecut de grupe, Mexicul face spectacol cu Cehia
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News