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Belgia se încurcă din nou la Mondial! Remiză albă cu Iranul și emoții uriașe pentru calificare

Belgia - Iran 0-0

Belgia - Iran 0-0

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 09:11

Naționala Belgiei continuă să dezamăgească la Campionatul Mondial din 2026, după ce a obținut doar o remiză, scor 0-0, în fața Iranului, în a doua etapă a Grupei G.

După egalul înregistrat în partida de debut contra Egiptului, selecționata pregătită de Rudi Garcia nu a reușit nici de această dată să găsească drumul spre victorie, deși a pornit ca favorită.

Misiunea belgienilor s-a complicat și mai mult în repriza secundă, când Nathan Ngoy a fost eliminat direct. Fundașul a văzut cartonașul roșu după un fault comis din postura de ultim apărător, iar „Diavolii Roșii” au fost nevoiți să evolueze în inferioritate numerică în ultimele 30 de minute ale întâlnirii.

Chiar și cu jucători precum Romelu Lukaku și Kevin De Bruyne pe teren, Belgia nu a reușit să spargă defensiva iraniană. Principalul artizan al rezultatului a fost portarul Alireza Beiranvand, care a avut mai multe intervenții decisive și a păstrat poarta intactă până la final.

În urma acestui rezultat, belgienii ajung la două puncte după primele două meciuri și sunt obligați să câștige confruntarea din ultima etapă, împotriva celor din Noua Zeelandă, pentru a nu depinde de alte rezultate în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

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